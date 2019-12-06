«Зенит» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: 2 или 3 гола в матче за 1.95.



«Очень интересно будет посмотреть именно за этим матчем. Для меня даже важнее увидеть «Динамо». Если оно продолжит играть так, как это было в матче с «Локомотивом», то «Зенит» ждут сюрпризы и проблемы. Уже можно сказать, что смена тренера была правильным шагом. Нужна была какая-то перезагрузка. Дело не в Хохлове, любому было бы сложно на его месте. Новиков сейчас с правильными эмоциями подошёл, и команда начала получать результат.



Второй тайм «Динамо» с «Локомотивом» очень понравился. Могли забивать и три, и четыре мяча. Не вышло, но это проблема всех команд у нас в лиге. Но всё-таки победили, и «Динамо» сейчас на шестом месте.



У «Зенита» частично голова будет забита матчем в Лиссабоне. Лига чемпионов — важнейшая составляющая для «Зенита». Жаль, что не всё от него зависит. Но в любом случае на «Динамо» внимания будет меньше, тем более отрыв в чемпионате большой. А тут ещё Оздоев, который прекрасно проводит этот год, пропускает матч.



Думаю, у «Динамо» шансы будут. Филипп набрал форму, Юсупову есть что доказывать, Шиманьски вернётся. На результат ставить не готов. Не уверен, что «Зенит» выиграет. Поэтому взял бы вариант, который многое предусматривает «2-3 гола в матче». Думаю, он все мои мысли отображает. Очень уж много голов не будет», — сказал Титов.

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