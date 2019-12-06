«Вильярреал» – «Атлетико Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Вильярреал» – «Атлетико Мадрид».
Ставка: победа «Вильярреала» за 3.30.
«Матч между «Вильярреалом» и «Атлетико Мадрид». В настоящий момент у «Атлетико» сложная ситуация в турнирной таблице – команда находится на шестой позиции, она проиграла последний матч в чемпионате «Барселоне» 0:1.
«Атлетико» должен выиграть в этом матче, но эта игра будет непростой для мадридцев, потому что «Вильярреал» очень неплохо контролирует мяч. Херард Морено и Санти Касорла набрали очень хорошую форму, тренер отлично управляет атмосферой в команде. Это будет сложный матч для «Атлетико Мадрид», будет сложно выиграть у «Вильярреала», который играет дома.
«Вильярреал» будет больше владеть мячом. У «Атлетико» проблемы в нападении – Жоао Феликс в плохой форме находится, Альваро Мората тоже должен сделать шаг вперёд. Томас Парти — хороший опорник, который должен помочь команде Симеоне в этой встрече.
Думаю, что гостям будет трудно, «Вильярреал» будет иметь несколько моментов для взятия ворот. Думаю, что в этой игре будет сюрприз, хозяева будут иметь больше моментов, больше времени владеть мячом, а «Атлетико» построит игру на контратаках.
Будет очень интересная игра, встретятся два разных стиля – «Вильярреал» будет владеть мячом, а «Атлетико» опасен на стандартах, а также в контратаках.
Мой прогноз – победа «Вильярреала», «Вильярреал» забьёт во втором тайме», — сказал Гратакос.
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