«Вильярреал» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Атлетико» в 16-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.
Ставка: победа «Атлетико» за 2.39.
«Очень интересный матч пройдёт в чемпионате Испании в пятницу. «Вильярреал» будет принимать мадридский «Атлетико».
«Атлетико» вроде бы впал в полосу неудач, проиграв в Лиге чемпионов «Ювентусу», сыграв вничью с «Гранадой», проиграв «Барселоне» (0:1). Хотя в первом тайме с «Барсой» «Атлетико» выглядел интереснее. Но что поделаешь, Лео Месси, обладатель шестого «Золотого мяча», сыграл в стенку с Суаресом и всё решил. Уже даже облетела все ленты новостей история, как Симеоне реагирует на гол Месси.
У «Атлетико» много травмированных. Нет Савича, Хименеса, Косты. Дисквалифицирован Анхель Корреа. А у «Вильярреала» не будет главного человека — Санти Касорлы. Нет его, и совсем другая игра идёт у «Вильярреала». Это было видно по последнему матчу с «Валенсией». Морено без него выглядит чуть похуже.
«Вильярреал» играет дома. Но интересно, что он в последних пяти матчах не забивал в первых таймах. Я бы рассмотрел вариант, что это снова повторится, но коэффициент не высок.
И всё-таки при всех проблемах «Атлетико» знает, как подобные матчи вытаскивать. И он умеет это делать. Симеоне в таких ситуациях правильный план выбирает. Да, много травмированных, но у «Атлетико» всё равно отличный состав.
Я бы сыграл победу «Атлетико» за 2.39. Да, соперник непростой, неприятный, но интуитивно чувствую, что «Атлетико» должен победить. Не верите мне — сыграйте «Атлетико» с (0) за 1.6», — сказал Генич.
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