«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Российской Премьер-Лиги

Футбольный комментатор, спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.78.



«Обе команды потеряли очки в прошлом туре, причём в домашних матчах, притом что имели шансы обогнать «Локомотив», который находится сейчас на втором месте. Это должно быть очень обидно для обоих клубов, и поэтому я думаю, что и «Краснодар» и ЦСКА понимают огромную значимость очной встречи. Тем более что это последний тур перед большим перерывом.



Я бы взял ставку «обе забьют», потому обычно в Краснодаре бывает яркий футбол и местная команда этому способствует. Ну и, конечно, ЦСКА в последние годы стал командой, которая делает ставку на атаку. Много пропускает, но и свои моменты создает. Думаю, армейцам удастся поразить ворота «Краснодара», а значит, моя ставка — обе забьют».



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