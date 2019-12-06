«Краснодар» — ЦСКА. Прогноз: снова ставим против атаки Гончаренко

«Армейцы» ни разу в истории не забивали больше гола на поле «быков».

7 декабря на стадионе «ФК Краснодар» одноимённый клуб примет ЦСКА в центральном матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча начнётся в 16:30 мск. Купить билеты можно на официальном сайте «быков». Эксперты отдают предпочтение команде Мурада Мусаева. Сделать ставку на победу Ари и компании в букмекерских конторах можно за 2.35. Успех «армейцев» оценивается аналитиками коэффициентом 3.08.

Прогноз матча «Краснодар» — ЦСКА (7.12.2019)

«Краснодар» и ЦСКА подходят к важнейшему поединку в Российской Премьер-Лиге в не самом приподнятом настроении. «Быки» в 18-м туре не смогли дома разобраться с «Тамбовом» и упустили возможность опередить «Локомотив» в борьбе за место в Лиге чемпионов. Команда Мурада Мусаева перед зимней паузой подхватила синдром ничьих.

«Армейцы» также в прошлом туре выступали в родных стенах, но умудрились добиться ещё более плачевного результата. Красно-синие проиграли тульскому «Арсеналу» и остались за пределами первой тройки. Теперь ЦСКА попробует наверстать упущенное. К тому же команде Виктора Гончаренко нет нужды беречь сил перед еврокубками.

«Краснодар» как раз ожидает ключевой матч группового этапа Лиги Европы. «Быкам» в Испании необходима только победа в соперничестве с «Хетафе». ЦСКА также предстоит слетать на Пиренейский полуостров, вот только Виктор Гончаренко может без зазрения совести отправить биться с «Эспаньолом» резервный состав. Значит ли это, что Мурад Мусаев станет оставлять в запасе некоторых основных исполнителей в поединке с «армейцами»? Разумеется, нет.

Букмекеры отдают предпочтение «Краснодару», что обусловлено местом проведения матча. Чистая победа хозяев идёт за соблазнительные 2.35, но выглядит рискованно. С коэффициентом 1.90 можно сделать ставку на индивидуальный тотал ЦСКА меньше 1. Если гости не сумеют поразить ворота «быков», то мы получим прибыль, а в случае одного точного выстрела в исполнении команды Виктора Гончаренко пари рассчитается возвратом.

Почему от красно-синих не стоит ожидать хотя бы двух забитых мячей? За последние официальные 12 матчей «армейцы» только в одном поединке сумели отличиться больше раза. Под горячую руку попал ФК «Сочи». Со всеми остальными соперниками ЦСКА испытывал проблемы, связанные с наступлением. Иногда команда Виктора Гончаренко не реализует хорошие возможности, а в некоторых случаях сталкивается с трудностями ещё на подготовительной стадии.

Вполне возможно, что стилистически «Краснодар» подходит для нынешних возможностей ЦСКА чуть ли не идеально. «Быки» на своём поле обязательно полезут вперёд и оставят пространство для Чалова, но «армейцы» сейчас в функциональном и творческом кризисе. В первом круге красно-синие в очном противостоянии одолели команду Мурада Мусаева со счётом 3:2, однако с тех пор прошло немало времени.

После матча с ЦСКА тренерский штаб «Краснодара» сделал серьёзные выводы. За 15 следующих поединков «быки» только в двух пропустили больше гола. «Армейцы» начиная с октября не забили «Динамо», «Эспаньолу», «Арсеналу» и дважды «Ференцварошу», а также лишь по голу сообразили в ворота «Ростова», «Зенита», «Крыльев Советов», «Лудогорца» и в обоих поединках с «Уфой».

«Армейцы» отгрузили трёшку «Сочи», вот только «барсы» сейчас замыкают турнирную таблицу в РПЛ, что несколько снижает удельный вес голевых свершений красно-синих. У «Краснодара» достойная оборона, готовая к статусному поединку. К тому же ЦСКА ещё ни разу в истории не забивал больше гола на поле «быков».

Ставка на матч «Краснодар» — ЦСКА

За 12 последних официальных матчей во всех турнирах «армейцы» только раз забили больше гола. За всю историю противостояния с «Краснодаром» ЦСКА ни разу не удалось отличиться хотя бы дважды на поле «быков». С коэффициентом 1.90 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал красно-синих меньше 1.

Ставка: индивидуальный тотал ЦСКА меньше 1 с коэффициентом 1.90.

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