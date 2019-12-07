«Тамбов» – «Оренбург»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Тамбов» – «Оренбург» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: ТМ 2,5 мяча за 1.65.



«Предстоит интересный матч. «Тамбов» играет условно дома, и можно обратить внимание, что в матчах с прямыми конкурентами он играет вполне успешно, часто не проигрывает. Однако и «Оренбург» в этой игре отступать не намерен. В плане исхода я бы здесь поставил на ничью, потому что команды на нынешнем этапе сезона равны.



В целом «Тамбов» улучшил результаты после смены тренера, одержав три победы и сыграв один раз вничью в пяти последних матчах. В последнее время «Тамбов» показывает вполне нормальное качество игры и даже с «Краснодаром» в первом тайме играл достойно. Но после травмы Килина «Краснодар» смотрелся лучше, хотя особых шансов отличиться у южан и не было. Более того, «Тамбов» мог и выиграть, если бы в компенсированное время удалось забить Аппаеву.



«Оренбург» в прошлом туре не играл, так как их матч против «Сочи» перенесли. Эта пауза даст тренеру возможность подогнать игроков под один уровень, а травмированным игрокам восстановиться. Поэтому никакого вреда не будет от того, что оренбуржцы не играли в прошлом туре.



Очень сомневаюсь, что будет много мячей в этой игре. Я считаю, что команды смогут забить не больше двух голов. Нас ждёт закрытая и осторожная игра».



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