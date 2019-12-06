«Милуоки» — «Клипперс»: прогноз Владимира Гомельского на матч НБА

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/20 «Милуоки» — «Клипперс».

Ставка: победа «Милуоки» минимум в 4 очка за 1.90.



«В ночь на субботу в НБА состоится матч, который нельзя пропустить – в Милуоки одноименная команда принимает «Клипперс». Команда, которая идет на первом месте на Востоке, принимает команду, которая идет втором месте на Западе.



Будет очень интересный, очень зрелищный и очень результативный матч по нескольким причинам. Во-первых, у «Милуоки» все поправились – Крис Миддлтон не просто вернулся на паркет, а занял свое привычное место в стартовом составе «Милуоки». Сразу возросла результативность «Милуоки» — это единственная команда на всю лигу, которая забивает в среднем более 120 очков за матч. «Клипперс» тоже играет результативно – 115,8 очка в среднем за матч. То есть сойдутся два очень острых нападения друг против друга.



Док Риверс целенаправленно свою команду к этому матчу готовил, дав передохнуть лидерам – они сыграли меньше в предыдущих играх. Другое дело, что нет замены у основного разыгрывающего – Патрик Беверли играет по 33,5 минуты в каждом матче, тогда как второй разыгрывающий «Клипперс» травмирован.



Я ожидаю очень результативной игры, но отдаю предпочтение хозяевам», — сказал Гомельский.

