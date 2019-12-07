«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 19-го тура РПЛ

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА.



Ставка: тотал больше 8,5 угловых за 2.03.



«Сразу скажу, что прогнозировать матчи этих команд в последнее время сложно. Чего далеко ходить, можно взять понедельник минувший, когда обе команды играли свой матч чемпионата, и обе не одержали победы там, где, казалось бы, для победы всё у них было — и соперник классом ниже, и статус домашнего матча. Но вышло так: ЦСКА уступил «Арсеналу», а «Краснодар» не выиграл у «Тамбова».



Матчи конкретно этих команд — «Краснодара» и ЦСКА — тоже ведь получаются разными. Помните, как осенью они сыграли? 3:2 — в пользу ЦСКА, при этом «Краснодар» чуть было не отыгрался. Это была драматичная игра. До этого в предыдущем чемпионате была игра в Краснодаре, где местные «быки» сыграли неожиданно сдержанно и рационально, в контратакующей манере они соперника одолели. Поэтому эти матчи могут быть разными, я не хочу рисковать и сразу бросаться в тотал больше, который прямо читается и на который, я думаю, многие поставят. Вполне может получиться результативной эта игра. Но я лично не убеждён, что это случится.



Поэтому я залезаю в статистику и обращаю внимание на то, сколько угловых могут заработать эти команды. ЦСКА — лидер нашей страны по среднему количеству угловых в матче (это порядка шести). «Краснодар» в среднем зарабатывает 4,5 угловых за матч. ЦСКА на первом месте по количеству ударов, а мы знаем, что удары часто конвертируются в угловые. «Краснодар» играет дома, наверняка он будет много времени проводить с мячом и проводить достаточно атакующих акций, которые тоже периодически превращаются в угловые.



Я отыскал для себя вот такую ставку: тотал угловых в матче «Краснодар» — ЦСКА больше 8,5 с коэффициентом в районе 2. Почему бы и нет? В предыдущем матче было ровно восемь угловых, в предыдущем сезоне случилось 16 угловых за матч. Так что, мне кажется, всё реально».

«Краснодар» — ЦСКА. Прогноз: снова ставим против атаки Гончаренко «Армейцы» ни разу в истории не забивали больше гола на поле «быков».