«Спартак» — «Ростов»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 19-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Спартак» — «Ростов» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: ИТБ 1,5 мяча «Ростова» за 3.35.



«Валерий Карпин — это гроза «Спартака», потому что он много раз играл против своей бывшей команды и имеет положительную статистику в этих матчах, одержав много побед. Сейчас, к сожалению, «Ростов» находится в непростом положении. Непонятно, с чем это связано, но он потерял свою игру. Однако я думаю, что на матч со «Спартаком» команда соберётся. У «Ростова» сыграет оптимальный состав, поэтому они для меня фавориты.



У «Спартака» не сыграют в матче два основных центральных защитника Жиго и Кутепов, и это повлияет на оборону. Этот аспект скажется на результативности «Ростова», который способен хорошо проявить себя в атаке. «Ростов» в этом матче может рассчитывать больше чем на один забитый мяч.



«Спартак» в матче с «Зенитом», с одной стороны, понравился, даже когда уступал в счёте, а с другой — разочаровал, потому что у него до сих пор не расставлены акценты. В каждой команде есть какие-то ключевые игроки, от которых многое зависит. Это, может, не очень хорошо, когда игра команды зависит от действий определённого игрока, но у «Спартака» нет креативного начала, хотя все двигаются и стараются. Считается, что Бакаев сейчас у них — это организующее звено. Он играет на позиции рядом с нападающими в центральной зоне, и индивидуально он хорош, но взаимопонимания с партнёрами пока ещё очень мало. Не скажу, что он много находит мячей, а если и получает мяч, то старается реализоваться сам, угрожая воротам соперника.

Это нормальная игра для атакующего игрока второй линии, но сейчас «Спартаку» не хватает игрока-организатора — в креативном, психологическом и эмоциональном плане. Что говорить об этом, если одним из ведущих игроков центральной зоны является Наиль Умяров! Важную роль исполняет также Роман Зобнин. Но это игроки, которым ещё расти и расти до статуса лидера команды. Есть в составе иностранцы, от которых ждали, что они привнесут в игру много позитива, но пока этого не видно. В этом плане «Ростов» сейчас сильнее, так как у них есть Ерёменко. Начал здорово играть Байрамян, есть Попов и много других игроков, у которых есть взаимопонимание, которого пока нет в «Спартаке».



У «Спартака» есть желание, стремление и достаточно высокие скорости. «Спартак» сейчас, возможно, самая быстрая команда в атаке — как это было в чемпионском «Спартаке» при Промесе и Зе Луише. В этой игре они способны забить «Ростову», но в ответ пропустят больше одного мяча, потому что «Ростов» очень активно играет против «Спартака».



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