«Сочи» — «Рубин»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Российской Премьер-Лиги

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Сочи» — «Рубин» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Сочи» с нулевой форой за 1.64.



«Конечно, это матч примерно равных команд, но всё-таки сейчас «Сочи» способен одержать победу над «Рубином». У казанцев стала появляться игра, однако в атаке они по-прежнему не могут себя проявить. А «Сочи» сейчас нащупал оптимальный вариант состава, игра стала налаживаться. Поэтому в какой-то степени фаворитом является «Сочи». На хозяев этого матча положительно повлияет недавняя смена главного тренера. Плюсом для команды является также тот факт, что дисквалифицирован основной защитник «Рубина» Филип Уремович.



У «Рубина» хороший состав, но в атаке игра абсолютно невнятная. В прошлом туре «Рубин» сумел спастись на последних минутах и сыграть вничью с «Ахматом» в гостях (1:1). И это уже не первый случай, когда казанцы завершают матч таким образом. Даже в этом сезоне был момент, когда, играя в меньшинстве, они ушли от поражения. Ребята бьются до конца, а это важный фактор в игре команды.



Думаю, к этой игре казанцы подойдут в спокойном состоянии. У «Рубина» достаточно молодая команда, и делать какие-то резкие движения в адрес главного тренера нет никакого смысла. Тренерский штаб работает качественно, снова появилась игра, потому что был спад после удачного начала. Сейчас команда привлекательно играет. Другое дело, что с завершением атак есть проблемы. Ей недостаёт качественного нападающего, и, возможно, в зимнюю паузу казанцы постараются им усилиться. «Рубин» в этой игре испытает сложности с забитыми мячами, поэтому «Сочи» имеет больше шансов на положительный результат».



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