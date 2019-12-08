«Спартак» – «Ростов»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата России «Спартак» – «Ростов».



Ставка: «Ростов» не проиграет за 1.72.



«Не верю в нынешний «Спартак». В матче с «Зенитом» у красно-белых была несвязная игра, футболисты не показали никакого взаимодействия. Даже когда стал играть в большинстве, «Спартак» ничего не смог показать. Конечно, у Тедеско не было времени поставить позиционную атаку, но я не вижу к этому предпосылок, так как средняя линия у команды не созидательная.



У «Ростова» сейчас серия из четырёх матчей без побед. Но в этих матчах подопечные Валерия Карпина выглядели хорошо. Да и в целом «Ростов» показывает хороший футбол на протяжении всего чемпионата. По сравнению со «Спартаком» игра «Ростова» выглядит более сбалансированно и интересно.



Команды недавно встречались в Кубке России. «Спартак» тогда выиграл, но победа далась очень тяжело, хотя «Ростов» играл вторым составом. В этом матче у «Ростова» выйдет основной состав, поэтому, считаю, команда Валерия Карпина не проиграет. В этой встрече мы увидим голы, так как обе команды не отличаются надёжной игрой в обороне».