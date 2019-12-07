«Манчестер Сити» — «МЮ»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку

Сегодня, 7 декабря, на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в центральном матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 20:30 мск.



Букмекеры считают явным фаворитом «горожан», что выглядит чересчур опрометчиво. Разумеется, «Манчестер Сити» выглядит предпочтительнее своего соседа, но давать 1.32 на хозяев и 10.00 на «красных дьяволов» — это перебор. Даже фора «+1,5» на коллектив Уле-Гуннара Сульшера идёт за коэффициент 2.00. Пожалуй, на данном варианте и остановимся.



Да, в прошлом туре «Манчестер Сити» поиздевался над «Бёрнли», но что было до этого? «Горожане» со счётом 2:1 одолели «Челси» и Саутгемптон», скатали две ничьих —1:1 — в Лиге чемпионов с «Шахтёром» и «Аталантой», получили 1:3 от «Ливерпуля» и даже с «Ньюкаслом» выдали 2:2. Таковы результаты действующего чемпиона Англии с начала ноября.



С какой стати при столь скромных показателях команда Хосепа Гвардиолы должна не просто обыгрывать «Манчестер Юнайтед», а делать это с разницей в два мяча или более? Сульшера можно критиковать сколько угодно, но фора «+1,5» на «красных дьяволов» зашла в 21 поединке нынешнего сезона из 22. В конце сентября «МЮ» уступил «Вест Хэму» — 0:2, а в 17 следующих матчах, если и проигрывал, то только с минимальным счётом. При этом коллективу Уле-Гуннара Сульшера гораздо проще выступать против фаворитов и действовать вторым номером. Такая тактика уже много раз спасала «красных дьяволов» в больших матчах.



Например, в нынешнем сезоне Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» уже одолел «Челси», «Лестер» и «Тоттенхэм,» а также сыграл вничью с «Ливерпулем» и «Арсеналом». У коллектива Сульшера ни одного поражения от клубов, которых в той или иной степени можно отнести к грандам. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!