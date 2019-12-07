«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Александра Бубнова на матч 19-го тура РПЛ 7 декабря

Бывший футболист «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 19-го тура Российской Премьер-лиги «Краснодар» — ЦСКА, который состоится 7 декабря в Краснодаре.



Ставка: победа «Краснодара» за 2.31, точный счёт 1:0 за 7.30.



«Неделю назад оба участника Лиги Европы проявили себя не с лучшей стороны в домашних матчах с уступающими в классе соперниками. И «Краснодару», и ЦСКА зимний перерыв должен пойти на пользу, а сейчас «быки» чуть сильнее, тем более на своем поле. Потому поставлю на их победу. Игра будет близкая, но хозяева возьмут три очка».



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