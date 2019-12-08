«Спартак» — «Ростов»: прогноз Александра Бубнова на матч Российской Премьер-Лиги

Бывший футболист «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 19-го тура Российской Премьер-лиги «Спартак» — «Ростов», который состоится 8 декабря в Москве.



Ставка: победа «Спартака» за 2.13, тотал больше 2,5 мяча за 2.27.



«Трудная для прогноза пара, так как обе команды сейчас отличаются нестабильностью. Но у «Ростова» в данный момент больше проблем, а «Спартак» играет с неплохим настроем, тем более матч состоится в Москве. Поставлю на победу красно-белых. Но, думаю, на ноль им отыграть не удастся и свой гол «Ростов» наверняка забьёт».



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