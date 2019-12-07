«Лацио» — «Ювентус»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 15-го тура Серии А сезона-2019/20 «Лацио» — «Ювентус».



Ставка: тотал больше 2,5 гола за 1.85.



«Ювентус» в последнее время испытывает проблемы. Это касается не только взаимоотношений Сарри и Роналду, но и игры. «Ювентус» действует не слишком ярко, это не то, что было в сентябре или октябре. Играет команда не очень содержательно, поэтому и отношения Роналду и Сарри сказываются.



У «Ювентуса» сейчас непростая ситуация. Были потеряны очки в матче с «Сассуоло», поэтому «Интер» перебрался на первое место. Выезд в Рим будет сложным, тем более что и «Лацио» в порядке, хорошо играет в чемпионате Италии. Матч для «Ювентуса» очень важный. Понятно, что будут изменения в составах. В основном составе выйдет Дибала, он сейчас в хорошей форме.



Говоря о «Лацио», ещё раз подчеркну: команда в отличной форме. Есть Чиро Иммобиле, который забивает почти в каждом матче и является лучшим бомбардиром Серии А. Мне кажется, что «Лацио» постарается снова сыграть на своих козырях в атаке.



От этого и стоит плясать. Полагаю, что обе команды будут нацелены на атаку и постараются выиграть. Важный момент в том, что матч пройдёт на «Олимпико», а это плюс для «Лацио». Если сложить все эти факторы, то можно надеяться на голы, тем более что «Ювентус» пропускает почти в каждой встрече. На мой взгляд, стоит играть тотал больше 2,5. Это очень логичная ставка. Можно также сыграть голы в двух таймах, так как «Ювентус» будет стараться выиграть.



Так что мой прогноз — тотал больше 2,5 мяча, либо, как альтернатива, голы в обоих таймах. Это центральный матч тура и очень сложный выезд для «Ювентуса». Посмотрим, чем дело завершится».



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