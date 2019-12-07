«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч 19-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: обе забьют за 1.78.
«Одна из главных игр 19-го тура пройдет в Краснодаре. «Краснодар» будет принимать ЦСКА. Команды соседствуют в турнирной таблице. «Краснодар» пока опережает армейцев на 1 очко. Мы помним первую встречу в этом сезоне, когда после конфуза в Лиге Европы, обе команды пропустили по 5 мячей, им удалось выдать хороший матч, причем с двумя разными таймами. Прекрасен был ЦСКА в первом тайме, 3:0 к перерыву. Но во втором «Краснодар» с выходом Берга ситуацию перевернул. Швед оформил дубль. Но армейцы все-таки выиграли 3:2.
ЦСКА по традиции много создает, но мало забивает. По игре с «Арсеналом» это тоже было видно. В первом тайме моментов уйма, а реализация нулевая. Потом пропустили контратаку, был офсайд у Луценко или нет, не так важно. ЦСКА пропускает почти регулярно, особенно во вторых таймах. Пропускает он контратаки, после чего у него все ломается.
У «Краснодара» сейчас усталость металла. Вроде бы вернулись игроки, которые были в лазарете, это и Вандерсон, и Газинский, но видно, что команда подустала. По матчу с «Тамбовом» было видно, что те идеи, которые раньше срабатывали у «Краснодара», сейчас не работают. Если «глубокий автобус», то ловить «Краснодару» нечего.
Здесь не будет дисквалифицированного Шапи, но возвращается в строй Мартынович. У ЦСКА вроде бы все в строю, даже Дзагоев играет с первых минут.
Постараются обе команды перед поездкой в Испанию сыграть на результат и с хорошим настроением закончить первую часть чемпионата. Голы должны быть и туда, и сюда. Проблем в обороне много. «Обе забьют» за 1,78», — сказал Генич.
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