«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Краснодар» выиграет второй тайм за 2.75.



«Важнейший матч для обеих команд. У ЦСКА есть шанс в личной встрече опередить краснодарцев и занять второе место после первой части сезона. У «Краснодара» такая же задача. Надо побеждать дома, обгонять «Локомотив» и заряжаться хорошим настроением перед поездкой на матч с «Хетафе».



Не повезло «Краснодару» во встрече с «Тамбовом». Моментов хватало, и в каркас попадали, и Шелия играл прекрасно. В общем, забить так и не удалось. Не хватило, на мой взгляд, настроя, который был на «Базель». Эмоции ушли на матч Лиги Европы. Но сейчас другой матч. Важность, думаю, все понимают, объяснять игрокам ничего не следует.



ЦСКА слабо проводит последние встречи, голы даются с большим трудом. При этом команда ещё может уйти второй на зимний перерыв. С настроем проблем не будет. Ну и важный момент — ЦСКА не придётся вскрывать оборону соперника. С этим у «армейцев» проблемы. А «Краснодар» будет атаковать.



Одна из главных проблем нынешнего ЦСКА — команда слабо проводит вторые таймы. «Краснодар» же обычно добавляет после перерыва. Так было и в первой встрече команд, в Москве. Поэтому поставил бы на то, что «Краснодар» выиграет вторую половину».