Александр Поветкин — Майкл Хантер: прогноз Николая Валуева на бой 7 декабря

Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев дал прогноз на бой Александр Поветкин — Майкл Хантер в тяжелом весе.



Ставка: победа Поветкина за 2.75.



«Майкл Хантер, перейдя в тяжёлую весовую категорию, остался ближе к крузерверту. Он не стал набирать большие килограммы, а остался все тем же быстрым парнем. Антропометрические данные боксеров сходятся, но есть разница в возрасте. Хантер моложе, быстрее и вероятно свежее, чем Саня. Тем не менее, Поветкин показал в предыдущем бою, что порох в пороховницах есть. Мы с вами это видели, это замечательно.



В бою будет схватка двух тактик. Будет размен, Саня постарается навязать своему сопернику конкурентный бой. Наверное, это единственная возможная тактика, которая позволит ему победить в этом бою. Но не все так однозначно, потому что Майкл Хантер не будет выходить на размен ударов с Поветкиным, прекрасно зная, насколько в этой дистанции у Поветкина острые и тяжелые удары, которыми он не обладает. Тем не менее, его блестящий джеб и чувство дистанции и умение маневрировать, могут создать огромные проблемы для нашего боксера.



Если тактика Поветкина будет навязана в полной мере Хантеру, и он не даст ему разойтись, то тогда выиграет Александр Поветкин. Но что-то мне подсказывает, что сегодня в большей степени судьба может улыбнуться Майклу Хантеру. Пускай с небольшим перевесом, но может.



Но все-таки я желаю моему другу Александру Поветкину победы. У меня большие сомнения в том, когда этот бой может закончиться. Скорее всего, он перейдет в длительные раунды. Вероятность того, что поединок пройдет всю дистанцию, очень велик. С небольшим перевесом может победить Александр Поветкин».

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