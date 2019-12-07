«Барселона» — «Мальорка»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Мальорка» в 16-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: победа «Барселоны» всухую за 1.80, победа «Барселоны» с форой (-2,5) за 1.93.



«Месси в приподнятом настроении, как и многие другие игроки «Барселоны». «Барса» сейчас — лидер чемпионата и играет уверенно. Может быть, повезло «Барселоне» в матче с «Атлетико». Если бы не тер Штеген, всё могло бы завершиться иначе.



С «Мальоркой» всё очевидно. «Мальорка» проиграла все шесть выездных матчей. Более того, из этих шести матчей в четырёх «Мальорка» не забивала. Сумела забить «Хетафе» и «Леванте», когда проиграла 1:2.



Если «Барса» сыграет концентрированно и внимательно и не допустит глупых ошибок, то не пропустит и в этом матче на «Камп Ноу». Нельзя сказать, что у «Мальорки» какая-то сверхскоростная атака. Если же вдруг что-то пойдёт не так, тер Штеген сейчас в отличной форме и сможет выручить.



«Барселона» забьет минимум три мяча. В последнее время «Барса» недурно комбинирует, поэтому предлагаю несколько вариантов. Во-первых, «Барселона» выиграет и не пропустит за 1,80. Либо победа «Барселоны» через фору -2,5. Индивидуальный тотал «Барсы» оценивается скромнее, поэтому играю фору -2,5. Раз уж «Вальядолид» может крупно обыграть «Мальорку», так почему бы этого не сделать и «Барселоне» на «Камп Ноу».