Энди Руис – Энтони Джошуа: прогноз Романа Мазурова на бой-реванш 8 декабря

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO Энди Руис-младший (Мексика) – Энтони Джошуа (Великобритания), который состоится 8 декабря.



Ставка: победа Джошуа досрочно за 1.95.



«Первый поединок боксёров закончился сенсационной победой дерзкого толстячка, который, по большей части, вёл войну с холодильником, нежели с реальными соперниками. И как он вышел и размотал Энтони Джошуа! Абсолютно без вариантов! Казалось бы, у Энди Руиса абсолютно неспортивная внешность. Но история знает много примеров, когда толстячки были самыми опасными панчерами. И это касается не только бокса.

Помимо Энди Руиса помним Дэвида Туа. А в ММА это Марк Хант, Рой Нельсон. Фёдор Емельяненко никогда не был суператлетом, но его соперники падали один за другим. Кроме того, Энди Руис для своей антропометрии очень пластичный, хорошо двигается на ногах. С хорошим джебом и пушечным ударом.



Энтони Джошуа в первом поединке этого пухляша недооценил. Хотя помним, что он сделал с Александром Димитренко. И ничего не мог сделать высокорослый боец со своим джебом, Руис проходил его легко и непринужденно. И не известно, как Энтони Джошуа переживёт это поражение. Он закончил карьеру Владимира Кличко. Он не чувствовал вообще ничего. Он уничтожил Александра Поветкина. И вот здесь — холодный душ, ушат воды.



Считаю, Энтони Джошуа будет небольшим фаворитом в этом противостоянии. Учтёт опыт предыдущих ошибок и будет боксировать чуть-чуть по-другому. За счёт удара, за счет бойцовского мышления он сможет пересилить Энди Руиса. Это будет непросто. Но, считаю, британец возьмёт верх".