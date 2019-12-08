«Спартак» — «Ростов»: эксперты считают команду Тедеско фаворитом матча РПЛ

Сегодня, 8 декабря, в Москве в матче 19-го тура РПЛ встречаются «Спартак» и «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Букмекеры сомневаются в победе подопечных Доменико Тедеско, но отдают хозяевам небольшое преимущество. Ставки на победу «Спартака» принимаются с коэффициентом 2.19 (45%). Успех «Ростова» идёт за 3.42 (27%), а ничья — за 3.32 (28%).



Поставить на тотал больше 2,5 мяча можно за 2.35, тотал меньше 2,5 мяча идёт за 1.65. Вариант «обе забьют» оценён коэффициентом 1.96.



Наиболее вероятный счёт — 1:1 (5.80). Следом идут 1:0 в пользу «Спартака» (6.00) и 0:0 (7.50).



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