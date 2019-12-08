«Спартак» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч Российской Премьер-Лиги

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Ростов» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: обе забьют за 1.91.
«Совсем недавно эти команды играли в рамках Кубка, тогда «Ростов» играл чуть ли не полуторным составом, если не сказать вторым, и проиграл — 1:2. Когда вышла пара ребят из основы, то игра у «Ростова» уже пошла совсем другая. Сейчас у «Ростова» все в строю, за исключением центрального защитника Чистякова и получившего перелом ноги Глебова. Все остальные действующие лица у «Ростова» на месте, Ерёменко должен вернуться в строй к этой игре, его не хватало в последнем матче с «Уралом». «Ростов» играет неплохо в нынешнем сезоне. В последний месяц у него что-то немножко разладилось с точки зрения реализации моментов, но всё равно он их создаёт. «Уралу» должны были забивать, если бы повыше был КПД у атаки.
У «Спартака», как мы знаем, — акция от «Фратрии»: болельщики собираются на 30-й минуте покинуть свою трибуну, и «Спартак» лишится поддержки на большую часть матча. К тому же у «Спартака» дисквалифицированы два центральных защитника — Кутепов и Жиго. Это большие потери для команды Доменико Тедеско, чем «Ростов» может воспользоваться. «Спартак» пока выглядит рыхленьким и не совсем собранным — у Тедеско не всё получается. Он уже срывается, ищет проблемы не внутри команды, а на стороне. Например, намекает, что где-то арбитры недорабатывают.
Дома «Ростову» «Спартак» сможет забить, но и свои ворота, скорее всего, сухими не сохранит. Поэтому мой вариант на эту игру — обе забьют. Кто выиграет, кто проиграет — брать не будем, но голами команды обменяться должны, если учесть кадровые проблемы, которые имеются у команд. У «Спартака» будет практически новый центр обороны, а атака «Ростова» мощна, может хорошо комбинировать и создавать моменты».
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