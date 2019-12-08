«Спартак» — «Ростов»: прогноз Алексея Андронова на матч 19-го тура РПЛ

Известный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 19-го тура Российской Премьер-лиги «Спартак» — «Ростов», который состоится 8 декабря в Москве.
Ставка: победа «Спартака» за 2.15.
«Интересный матч в РПЛ. Возможно, многим он более интересен тем, что будет происходить на трибунах. Болельщики почти всех российских клубов устраивают акцию. Но мы говорим о футболе.
Новый «Спартак», с пятью защитниками, неудобен Валерию Карпину и «Ростову». Думаю, Карпин во многом предрешил неудачную серию спорным решением в кубковой встрече со «Спартаком». Тот проигрыш не забыт. И это будет давить на игроков «Ростова». Им будет тяжело достать все, чтобы переиграть «Спартак», учитывая игровой кризис, разговоры о нехватке финансов.
Думаю, москвичи выиграют, тем более они заведены после проигрыша в Санкт-Петербурге и постараются показать лучший футбол болельщикам. По крайней мере, пока те будут на трибунах».
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