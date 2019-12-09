«Металлург» — «Динамо» Рг: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг — «Динамо» Рига.



Ставка: победа «Динамо» в матче за 3.90.



«Чем больше смотришь на матчи «Магнитки», тем больше приходишь к выводу, что прошлым летом Илью Петровича попросили из СКА (до кучи и из сборной) не просто так. И это точно было не спонтанным решением, как, например, в случае со Скудрой в Челябинске. Нынешняя «Магнитка» далека от своего максимума, но почему-то кажется, что это и есть максимум Воробьёва-младшего. Когда тебе достаётся в руки отлаженный механизм, в котором лучше всего ничего не трогать, – это одно. Когда механизм приходится строить и налаживать на бегу – это совсем другое. И вторая задача у Ильи Петровича получается не слишком хорошо.



И вот к такой, какой-то никакой «Магнитке» приезжает ещё более никакое «Динамо». По потенциалу многократно слабее магнитогорцев. Да, пытающееся цепляться сбитыми когтями. Да, пытающееся грызть выбитыми зубами. Но у Магнитогорска-то сейчас и этого не видать.



Удивительно, но и статистика личных встреч выглядит для «Магнитки» не слишком обнадёживающе. По крайней мере, как должна выглядеть при сравнении двукратного обладателя Кубка Гагарина с командой, уже забывшей, как попадают в плей-офф. И берут рижане достаточно регулярно очки в матчах с уральцами, причём не только дома, но и в Магнитогорске.



А вы знаете, тут есть смысл плюнуть на здравый смысл, особенно если коэффициент будет приличным. Плюнуть и поставить на победу, казалось бы, падших рижан. Пусть и не в основное время, в котором будет ничья, но всё-таки… Рискнем?» — сказал Лебедев.



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