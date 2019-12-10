«Интер» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Интер» — «Барселона» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: победа «Интера» и меньше 5 мячей в матче за 1.99.



«Хорошая афиша, вывеска, но, пожалуй, в этом матче всё однозначно. «Барселона» уже с первого места из группы вышла. У неё не самый простой календарь впереди. Будет пауза, конечно, на рождественские каникулы, но впереди «класико». Вальверде абсолютно логично даст отдохнуть большой группе футболистов. Не будет Месси, Пике, Суареса, да и ещё много кого. «Барса» выйдет играть полурезервным составом. Из основы в атаке может быть только Гризманн.



У «Интера» все лидеры в строю. Понятно, что «Боруссия» дома против пражской «Славии» решит свой вопрос, но надо рассчитывать, что «Барселона» отнимет очки у «Интера». А учитывая состав, в котором «Барселона» поедет в Милан, сделать это будет непросто.



«Интер» выиграет, но вряд ли «Барса» позволит себе много пропустить и проиграть крупно. Всё-таки это «Барселона». Но «Интеру» и не надо крупно выигрывать. 1:0, 2:0 — счёт не так важен. Он имеет преимущество по личным встречам перед Дортмундом.



Можно было бы просто за 1,6 сыграть победу «Интера», но усилюсь и возьму «победа «Интера» и тотал меньше 4,5 мяча». Коэффициент — 1,99», — сказал Генич.

«Интер» — «Барселона». Прогноз: Вальверде даст отдых Месси и Суаресу Каталонцы не станут нагружать лидеров в ничего не значащем матче. «Интеру» повезло.