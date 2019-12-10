«Челси» — «Лилль»: прогноз Ильи Казакова на встречу Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 6-го тура группвоого раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Челси» — «Лилль».
Ставка: победа «Челси» и обе забьют за 2.70.
«Челси» сыграет против «Лилля». На мой взгляд, здесь есть интересная ставка с коэффициентом чуть больше двойки — на то, что обе команды забьют. Мне этот коэффициент и ставка нравятся. Несмотря на то что «Лилль» проиграл последние матчи в Лиге чемпионов, всё же забивает. Не много, но всё же поражает ворота соперников периодически. Против «Челси», который уже немного подустал от такого жёсткого графика, подустал от необходимости роста и ожиданий, которые есть у болельщиков, у французов будет возможность отметиться.
Мне кажется, что в этой игре «Челси» пропустит, но и забьёт, причём ещё и выиграет. Как раз общая ставка на победу «Челси» и «обе забьют» может принести вам удачи в этой встрече», — сказал Казаков.
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