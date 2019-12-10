«Интер» — «Барселона»: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

Сегодня, 10 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» примет «Барселону». Встреча начнётся в 23:00 мск.
В Лиге чемпионов у каталонцев уже гарантированная первая строчка в группе F, поэтому в предстоящем поединке Эрнесто Вальверде может спокойно заняться проверкой ближайшего резерва.
Котировки букмекеров недвусмысленно намекают на отношение «Барселоны» к предстоящему поединку. Эксперты дают скромные 1.68 на победу «Интера». Мы попробуем увеличить потенциальную прибыль и проверить фору «-1» на чёрно-синих с коэффициентом 2.07. Для уверенного триумфа хозяев хватает предпосылок.
У «Барселоны» было на день меньше отдыха и нет никаких причин нагружать основу в матче с «Интером». В Примере каталонцы продолжают борьбу с «Реалом» за титул, а выход из группы в Лиге чемпионов с первого места уже гарантирован. С высокой вероятностью Вальверде выставит запасных и ближайший резерв.
Дембеле и Альба травмированы, Месси, Суарес, Бускетс, Ракитич и Пике уже немолоды, поэтому «Барселоне» логичнее предоставить отдых своим лидерам. Гости лишены турнирной мотивации, а «Интеру» для выхода в плей-офф необходима только победа. «Боруссия» практически наверняка дома разберётся со «Славией», из-за чего чёрно-синим нужно обязательно брать максимум с каталонцами.
«Барселоне» будет не хватать сыгранности, а Конте уже отладил в «Интере» великолепный механизм. Вполне возможно, что перед матчем коэффициент на хозяев сильно просядет. После информации о стартовом составе каталонцев игроки на ставках наверняка побегут грузить на чёрно-синих. Мы рискнём взять фору «-1» на «Интер» заранее. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!
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