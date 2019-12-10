«Ред Булл Зальцбург» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на Лигу чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Зальцбург» — «Ливерпуль» в рамках групповой стадии ЛЧ.



Ставка: «Зальцбург» забьёт минимум 2 гола за 2.15.



«У «Ливерпуля» сейчас огромное количество матчей и всё замечательно складывается в АПЛ. На носу ещё клубный чемпионат мира. И здесь хватит ничейного результата, чтобы идти дальше.



Что касается «Зальцбурга», то команда очень весёлая, забивает очень и очень много. Можно вспомнить первый матч, когда «Ливерпуль» пусть и выиграл, но «Зальцбург» прилично крови попил и как играл в атаке.



Жду голевой игры. Команды, которые забивают для удовольствия. «Зальцбург» в среднем забивает три за игру. Это круто. Если посмотрим на статистику группы Е, то там австрийцы с солидным отрывом по количеству забитых голов.



У себя дома они будут играть в атаку и одним голом «Зальцбург» не ограничится. Оборона у «Ливерпуля» небезупречная, поэтому ставлю на гостей и их тотал — больше 1,5 гола за 2.19», — сказал Казанский.



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