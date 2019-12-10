Отличите Лигу чемпионов от Лиги Европы? Докажите в Академии ставок «Чемпионата»
«Чемпионат» создал для вас новый проект «Академия ставок». Это игровое обучение ставкам на спорт. В Академии вы смотрите видеоуроки, сдаёте тесты, набираете очки опыта и повышаете свой уровень. Соревнуйтесь с другими читателями «Чемпионата» и побеждайте в турнирной таблице!
Преподаватели Академии ставок:
- Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу
- Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер
- Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте»
- Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка»
- Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок
- Олег Клепиков, нейропсихолог
- Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского»
Сумеете сдать тест на отличия Лиги чемпионов от Лиги Европы?
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