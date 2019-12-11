«Бавария» — «Тоттенхэм»: прогноз Рината Билялетдинова на Лигу чемпионов
Известный российский футболист и тренер Ринат Билялетдинов дал прогноз на матч «Бавария» — «Тоттенхэм» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.05.
«Думаю, 7:2, конечно, не повторится. В Лондоне для «Тоттенхэма» был несчастный случай. Хотя «Бавария», конечно, была сильнее в тот момент. И теперь Моуринью пришёл в «Тоттенхэм». Команда в любом случае меняется. Но свои два мяча «Бавария» забьёт после двух поражений в чемпионате. Нужна победа, чтобы вернуть уверенность.
«Автобус» не поможет Моуринью, хотя один гол «Тоттенхэм» забьёт. Атака у него сильная», — сказал Билялетдинов.
«Бавария» — «Тоттенхэм». Прогноз: очередные 7:2 нас полностью устроят
Моуринью постарается исправиться за позор Почеттино, а «Бавария» зла из-за неудач в Бундеслиге.
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