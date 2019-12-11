«ПСЖ» — «Галатасарай»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Галатасарай» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: «ПСЖ» выиграет и не пропустит за 2.00.



«В этой группе все понятно. «ПСЖ» и «Реал» уже вышли. Но мы даем прогнозы, почему бы не поставить.



Есть сумасшедшие расклады, при которых «Галатасарай» может выйти в Лигу Европы. Но он сейчас плохой, непонятный. Если бы не Муслера, то «Галатасарай» с «Аланьяспором» в последнем туре мог напропускать много мячей. Выиграли 1:0. Но до этого проиграли «Истанбулу», сыграли вничью с «Брюгге», упустив победу на последних минутах. Также сыграли еле-еле вничью с «Трабзонспором». В Кубке Турции проиграли неизвестной команде.



Я комментировал «Галатасарай» против «Реала». По именам команда неплохая, но на деле — кромешный ужас.



«ПСЖ» выиграет. До матча с «Реалом» парижане вообще не пропускали. А стамбульцы — самая незабивающая команда этой ЛЧ, только один гол.



Думаю. «ПСЖ» выиграет всухую за 2,0. Не очень нужен этот матч Парижу, но почему бы не улучшить статистику игрокам, да и команде», — сказал Генич.



«ПСЖ» — «Галатасарай». Прогноз: даже Паредес не помешает парижанам Неймар и Мбаппе играючи расправятся с обороной «Галатасарая». Играем опасную ставку.