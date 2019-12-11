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«Атлетико» — «Локомотив»: прогноз Григория Телингатера на матч Лиги чемпионов

«Атлетико» — «Локомотив»: прогноз Григория Телингатера на матч Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив», который состоится сегодня, 11 декабря, в Мадриде.

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-2) за 1.85.

«Увы, у «Локомотива» шансов не так много. «Атлетико», возможно, даже более тяжёлый соперник для москвичей, чем «Реал» или «Барселона». Команда Сёмина, как правило, рассчитывает на контратаки, встречаясь с более классными командами. И именно «Атлетико» менее других уязвим в этом компоненте.

Достаточно вспомнить, как испанцы возвращались в оборону в Черкизово — это прям впечатляло. Я всегда болею в еврокубках за команды из России, но тут перспективы весьма сомнительные. Полагаю, что «Атлетико» выиграет в несколько мячей».

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