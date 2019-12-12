«Химки» — «Альба»: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группового этапа Евролиги сезона-2019/20 «Химки» — «Альба».



Ставка: минимум 172 очка в матче за 1.69.



«Химки идут на восьмом месте, 6 побед и 6 поражений после 12 матчей. В команде тренера Римаса Куртинайтиса есть одна важная потеря: травмирован стартовый лёгкий форвард Янис Тимма. Скорее всего, в стартовом составе появятся: разыгрывающий Стефан Йович, атакующий защитник Алексей Швед, лёгкий форвард Сергей Карасёв, мощный форвард Энтони Гилл и центровой Девин Букер.



У «Химок» достаточная глубина состава. На 1-м номере готовы выйти на площадку Крис Крамер и Вячеслав Зайцев, на 2-м — Дайрис Бертанс и Егор Вяльцев, на 3-м — Сергей Моня, на 4-м — Йонас Жеребко, на 5-м — Джереми Эванс. Таким образом, глубокая ротация позволяет команде поддерживать высокий темп атаки на протяжении всего матча. Нападение весьма результативное — 85,5 очка за матч. Намного слабее «Химки» играют в защите: 87 очков в среднем — это много.



Альба идёт на 14-м месте, 4 победы и 8 поражений. Опытный наставник Аито Гарсия Ренесес всё время вынужден тасовать стартовый состав. Против «Химок», скорее всего, выйдет такая пятёрка: разыгрывающий Мартин Херманссон, атакующий защитник Кеннет Огбе, лёгкий форвард Рокас Гедрайтис, мощный форвард Люк Сикма и центровой Ландри Нноко.



Будут проблемы с заменами защитников. Неизвестно, сможет ли играть атакующий защитник Маркус Эрикссон. А Пейтон Сива и Макай Мэйсон — оба разыгрывающие. В передней линии с ротацией всё в порядке. Снайперы Нильс Гиффай и Тайлер Кавано в строю, а универсальные 4-е или 5-е номера Тим Шнайдер и Йоханнес Тиманн своих позиций не сдают. Альба, как ни странно, очень много пропускает в своё кольцо — в среднем почти 90 очков. Для «Химок» это как подарок», — сказал Гомельский.



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