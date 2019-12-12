«Эспаньол» — ЦСКА: прогноз Рината Билялетдинова на игру Лиги Европы

Известный российский футболист и тренер Ринат Билялетдинов дал прогноз на матч «Эспаньол» — ЦСКА в 6-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: победа «Эспаньола» за 2.08.



«Каталонская команда попалась ЦСКА. Здесь всё сложно предсказать. Обеим командам ничего не нужно. ЦСКА почти в отпуске. «Эспаньол» уже вышел в плей-офф Лиги Европы.



Думаю, что могут быть изменения в составе ЦСКА, кому-то из лидеров дадут отдохнуть. «Эспаньолу» матч не нужен. Но он играет дома, к тому же надо положительные эмоции получить, чтобы более качественно играть в чемпионате.



«Эспаньол» победит 2:1, на мой взгляд», — сказал Билялетдинов.

«Эспаньол» — ЦСКА. Прогноз: рискнём проверить коэффициент 3.76 ЦСКА хочет уйти на зимний перерыв в хорошем настроении. «Эспаньолу» сейчас не до Лиги Европы.