«Порту» — «Фейеноорд»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Порту» — «Фейеноорд» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: «Порту» выиграет минимум в 2 мяча за 2.10.



«Очень интересная группа. Ситуация крайне запутанная перед последним туром. Все команды претендуют на выход в плей-офф, начиная с лидирующего «Глазго Рейнджерс». Любой выигравший в последнем туре проходит дальше. Даже «Фейеноорд», идущий последним.



Интересно, что голландцы выиграли единственный матч — у «Порту» дома. Но в целом роттердамцы сейчас середняки своего чемпионата. Ничего интересного не представляют. Как всегда, много молодёжи.



«Порту» тоже удивляет. В первом матче сезона разобрался с «Краснодаром» на его поле. Но, как оказалось, уход лидеров всё-таки сказался. И этот сезон у «Порту» перестроечный.



Много сюрпризов преподносит Лига Европы. Но все-таки «Фейеноорд» все очки дома взял. В Порту будет сложно. Зе Луиш хорош, недавно красивый гол через себя забил. Думаю, «Порту» не будет пренебрегать турниром, в котором побеждал. Возьму хозяев с форой -1,5 мяча. Всё-таки и опытнее «Порту», и играет дома, и состав более классный».

«Порту» — «Фейеноорд». Прогноз: Зе Луиш поможет португальцам пройти в плей-офф Голландцам нужна только победа, но на своём поле “Порту” очень хорош.