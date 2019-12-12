«Порту» — «Фейеноорд»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Порту» — «Фейеноорд» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
Ставка: «Порту» выиграет минимум в 2 мяча за 2.10.
«Очень интересная группа. Ситуация крайне запутанная перед последним туром. Все команды претендуют на выход в плей-офф, начиная с лидирующего «Глазго Рейнджерс». Любой выигравший в последнем туре проходит дальше. Даже «Фейеноорд», идущий последним.
Интересно, что голландцы выиграли единственный матч — у «Порту» дома. Но в целом роттердамцы сейчас середняки своего чемпионата. Ничего интересного не представляют. Как всегда, много молодёжи.
«Порту» тоже удивляет. В первом матче сезона разобрался с «Краснодаром» на его поле. Но, как оказалось, уход лидеров всё-таки сказался. И этот сезон у «Порту» перестроечный.
Много сюрпризов преподносит Лига Европы. Но все-таки «Фейеноорд» все очки дома взял. В Порту будет сложно. Зе Луиш хорош, недавно красивый гол через себя забил. Думаю, «Порту» не будет пренебрегать турниром, в котором побеждал. Возьму хозяев с форой -1,5 мяча. Всё-таки и опытнее «Порту», и играет дома, и состав более классный».
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