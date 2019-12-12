«Хетафе» — «Краснодар»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги Европы в Испании
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Лиги Европы «Хетафе» — «Краснодар», который состоится сегодня, 12 декабря, в Испании.
Ставка: победа «Хетафе» за 1.70, обе забьют за 1.95, ТБ 2,5 мяча за 2.00.
«Прогноз на матч Лиги Европы «Хетафе» — «Краснодар». «Хетафе» победит, обе забьют и тотал матча больше. Обе команды атакующие, игра будет, голы будут. Но «Хетафе» сильнее.
Команда сейчас находится в тонусе, располагаясь в первой пятёрке чемпионата. У «Краснодара» всё же пока коллективная игра не сложилась. То, что сейчас вышел Газинский, пока не спасает. Поэтому тут я не жду успеха российского клуба. «Краснодару» будет очень тяжело», — сказал Ловчев.
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