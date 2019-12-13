Биатлон, Кубок мира. Прогноз Ольги Зайцевой на женский спринт в Хохфильцене

Двукратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на женский спринт, который пройдёт в Хохфильцене в рамках 2-го этапа Кубка мира сезона-2019/20.

Ставка: Катарина Иннерхофер попадёт в топ-7 за 3.74, Кайса Мякярайнен попадёт в топ-7 за 1.80, Марте Олсбю попадёт в топ-3 за 2.20, Доротея Вирер попадёт в топ-3 за 2.40.

«Второй этап Кубка мира по биатлону, который будет проходить в Австрии, в Хохфильцене. Любимое место биатлонистов, но оно чревато ошибками, потому что это высота. Девочки побегут спринт, 7,5 километра.



Я хочу обратить ваше внимание на спортсменок из Австрии, потому что это их место, их страна. Предполагаю, что в семерке может оказаться Иннерхофер Катарина. Она показала хороший результат в Эстерсунде и может тут также выступить удачно.



Также в семерке может оказаться Кайсса Мякяряйнен, одна из самых опытных спортсменок. У нее хорошая физическая форма. Немного надо разобраться со стрельбой. Прогнозирую, что она окажется в семерке. Она и в прошлом году была там, и в этом у нее есть такое желание.



Также обратила бы внимание на наших девочек. В первую очередь на Свету Миронову. Если справится со стрельбой, то будет близко. Конечно, мне нравится Тамара Воронина. Но ей будет тяжело. Она молода и впервые выступает в этом месте.



Также в первой тройке надеюсь увидеть Мартен Олсбю и Доротею Вирер».