Финляндия — Швеция: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Первого канала — 2019

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Первого канала 2019 Финляндия — Швеция.



Ставка: победа Финляндии в основное время за 2.70.



«Сегодня мы поговорим о скандинавском дерби Финляндия – Швеция, хотя Финляндия к Скандинавии и не относится. Шведы, выйдя на матч со сборной России официально последней командой Евротура, обыграли нас лениво, особо не вспотев, как говорят тренеры, «на прямых ногах». Когда надо было, прибавляли и снова забивали, создавая необходимый отрыв, но в целом явно не перенапрягались.



А финны, на минуточку, на голову выше шведов. Мало того что действующие чемпионы мира, так и статистика личных встреч категорически в их пользу. Если замесить в одном котле все «междусобойчики» этих соперников на Олимпиадах, чемпионатах мира и Евротурах, то выходит, что из 10 последних матчей финны выиграли 8. Проиграли соответственно только 2, то соотношение побед и поражений: 5 к 1 в пользу финнов. Плюс финны будут номинальными хозяевами, то есть имеют возможность подставлять свои звенья под вышедшие первыми звенья шведов.



Есть ещё один нюанс в противостоянии этих соперников. Вместе они страсть как не любят играть за пределами основного времени: в 18 последних «междусобойчиках» всего один овертайм и одна серия послематчевых буллитов. Из всего изложенного можно сделать вывод, что финны победят, скорее всего, с самым любимым у них счетом 3:1. И, конечно же, уложатся в 60 минут».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.