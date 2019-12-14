Россия — Чехия: прогноз Владимира Дехтярёва на матч Кубка Первого канала

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Владимир Дехтярев дал прогноз на матч Кубка Первого канала 2019 года Россия — Чехия.



Ставка: итоговая победа России за 1.55.



«Предлагаю взять чистую победу России. Почему? Во-первых, в первом матче у нас возникли проблемы при игре в обороне и во вратарской линии. Думаю, эти вопросы будут решены. При этом не понравилось, что наша команда неудачно сыграла в большинстве. Были вопросы и к игре в меньшинстве и пропущенной шайбе в меньшинстве.



С другой стороны, мы увидели, что у сборной России есть атакующий потенциал, особенно это было заметно во втором и третьем периодах. Будем надеяться, в этом матче наша команда одержит победу. В общем, уже пора. Потому и делаем ставку на победу России с учетом овертайма и буллитов.



У сборной Чехии тоже есть проблемы при игре в обороне, поэтому есть надежда, что Россия одержит победу. Перед нашей командой стоит задача побеждать на этом туре Еврохоккея. Эту задачу никто не отменял, подопечные Кудашова будут стремиться одержать победу. Наверное, кроме первого звена должны прибавить и другие звенья».



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