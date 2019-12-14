Россия — Чехия: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Первого канала

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Первого канала 2019 года Россия — Чехия.



Ставка: победа Чехии в основное время за 3.50.



«В стартовом матче Кубка Первого канала, который меньше всего нужен Первому каналу, поэтому страна смотрела его в записи, в 25-м часу ночи, наши ребята уступили шведам и теперь находятся на дне турнирной таблицы. Нельзя сказать, что нам это дно совсем уж не известно, но так низко мы давно не падали. Тут ведь такой нюанс: в новейшей истории, когда сборная России становилась чемпионом мира, она начинала победный путь еще в Евротуре.

И выигрывала этот самый Евротур, как правило, в одну калитку, так что победитель определялся либо в первом матче последнего этапа, либо вообще еще в Швеции, на третьем этапе. Было в этом правиле и исключение: сборная Билялетдинова Евротур провалила, но чемпионом мира тогда стала. Но тот проваленный Евротур был хорошим звоночком, который наверху, к сожалению, не услышали.



А что теперь? А теперь в первом матче нашей сборной — весь Кудашов. К команде претензии есть? Претензий нет. Бились, старались? Еще как. Но проиграли, убедительно выиграв по всем статистическим показателям, кроме непробиваемости вратарей. Так будет и дальше, так будет и на чемпионате мира, вне зависимости от количества и качества легионеров из НХЛ, которые теперь в сборную, как при Быкове, не рвутся. И это тоже весьма заметный показатель.



Как сыграем с чехами? Мы проиграли шведам, которые ещё в четверг занимали последнее место в Евротуре. Теперь мы занимаем последнее место и будем играть с лидером, набравшим в пять раз больше очков, чем мы. Ещё что-то надо говорить? Конечно, Чехия разделает нас, как бог черепаху, причём в основное время».



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