UFC 245, Усман — Ковингтон: дата и время боя, где смотреть титульный поединок

15 декабря в Лас-Вегасе, США, нигериец Камару Усман и американец Колби Ковингтон проведут главный бой крупного номерного турнира UFC 245. Титульный поединок пройдёт в полусреднем весе и будет состоять из пяти раундов. Начало боя — примерно в 06:00 мск.



Прямая трансляция будет доступна в мобильном приложении промоушена, а также на канале UFC Fight Pass.



Букмекеры считают явным фаворитом Усмана, поставить на его победу предлагается с коэффициентом 1.50, что соответствует 62% вероятности.



В случае победы Ковингтона сыграет коэффициент 2.22 (около 35%). Ничейный исход оценивается коэффициентом 30.0 (3%).



Букмекеры уверены, что бой продлится всю дистанцию: поставить на это можно с коэффициентом 1.41. Досрочное завершение поединка идёт за 2.78.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Усман — Ковингтон. Прогноз: никаких судейских решений на UFC 245 Букмекеры совсем не верят в американца, хотя тот умеет удивлять.