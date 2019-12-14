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UFC 245, Усман — Ковингтон: дата и время боя, где смотреть титульный поединок

UFC 245, Усман — Ковингтон: дата и время боя, где смотреть титульный поединок
Ставки / Прогнозы 0

15 декабря в Лас-Вегасе, США, нигериец Камару Усман и американец Колби Ковингтон проведут главный бой крупного номерного турнира UFC 245. Титульный поединок пройдёт в полусреднем весе и будет состоять из пяти раундов. Начало боя — примерно в 06:00 мск.

Прямая трансляция будет доступна в мобильном приложении промоушена, а также на канале UFC Fight Pass.

Букмекеры считают явным фаворитом Усмана, поставить на его победу предлагается с коэффициентом 1.50, что соответствует 62% вероятности.

В случае победы Ковингтона сыграет коэффициент 2.22 (около 35%). Ничейный исход оценивается коэффициентом 30.0 (3%).

Букмекеры уверены, что бой продлится всю дистанцию: поставить на это можно с коэффициентом 1.41. Досрочное завершение поединка идёт за 2.78.

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Букмекеры совсем не верят в американца, хотя тот умеет удивлять.
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