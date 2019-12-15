«Ювентус» — «Удинезе»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч чемпионата Италии

Известный комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Удинезе».



Ставка: победа «Ювентуса» с форой (–2) за 2.16.



«Совсем недавно, когда туринцы приезжали в Москву на игру с «Локомотивом», я брал интервью у Маурицио Сарри после матча и спросил, как дела с «Сарриболом», доволен ли он тем, как команда воспринимает его идеи. Сарри тогда сказал интересную вещь: сейчас не столько «Ювентус» привыкает к его идеям и запросам, сколько он привыкает к «Ювентусу». В этом плане, конечно, ДНК «Ювентуса» сильнее, чем ДНК Сарри.



А в чём состоит ДНК «Юве», кроме того, что команда выигрывает матчи, в которых плохо играет? Эта ДНК заключается в том, чтобы здорово реагировать на неудачи.



«Ювентус» в прошло туре потерпел поражение от «Лацио». «Интер» уже даже в отрыв ушёл в турнирной таблице. Теперь бьянконери нужно выигрывать, и выигрывать убедительно.



Да, есть травмированные в середине поля. Но все лидеры атаки — в строю: и Дибала, и Игуаин, и Роналду. У меня ощущение, что «Ювентус» не просто обыграет «Удинезе», а сделает это громко. Тем более что «Удинезе» уже получал в этом сезоне семь мячей от «Аталанты», четыре — от «Ромы». Да, недавно сыграли вничью с «Наполи» — 1:1 но сами понимаете, в каком состоянии сейчас неаполитанцы.



Мне кажется, что смело можно ставить на победу хозяев с форой (–2) с коэффициентом 2,16»..



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