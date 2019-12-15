«Арсенал» — «Ман Сити»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ 15 декабря

Известный футбольный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити».



Ставка: «Ман Сити» победит с форой (–1,5) за 2.13.



«Что ни говорите, но магия имён этих клубов, несмотря на их последние неудачи, сохраняет свою притягательную силу. Хотя отрыв «Ливерпуля» от «Манчестера Сити» составляет уже 14 очков, Гвардиола и его ребята ещё надеются побороться за первое место. Во всяком случае каждый представитель горожан декларирует именно этот тезис. Всё правильно — надежда умирает последней. Однако для «Ман Сити» это означает, что они не имеют права терять очки в последующих матчах — и так уже много потеряли в предыдущих играх. Значит, надо кровь из носу побеждать в Лондоне.



А вот «канониров» не просто лихорадит — их трясёт, как тяжелобольного. Подумать только: перед игрой 16-го тура с «Вест Хэмом» «Арсенал» до этого не мог выиграть с 6 октября, когда победил «Борнмут» со счетом 1:0 здесь же, на «Эмирэйтс». С тех пор безвыигрышная серия составляла семь матчей: четыре ничьих и три поражения. Но чёрная полоса для «канониров» завершилась. Напомню, в 15-м туре «Арсенал» на своем поле уступил «Брайтону» со счетом 1:2.



Честно скажу: несмотря на гостевой выигрыш у разобранного «Вест Хэма» в 16-м туре —3:1, я не вижу, за счёт чего «канониры» могут обыграть «горожан» даже на своем поле. Ставлю на победу «Сити» с форой (–1,5) с коэффициентом 2,13».



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