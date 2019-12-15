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«Сент-Этьен» — «ПСЖ»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Франции

«Сент-Этьен» — «ПСЖ»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Франции
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Павел Занозин сделал прогноз на матч Лиги 1 «Сент-Этьен» — «ПСЖ».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Удивил Париж в Лиге чемпионов, разгромив в последнем туре группового этапа турецкий «Галатасарай» со счетом 5:0. Не ждал от «ПСЖ» такой прыти.

В чемпионате у «парижан» всё в порядке. Команда на первом месте с большим отрывом. «Сент-Этьен» бьётся в середине турнирной таблицы и хочет подняться повыше. Для любой команды во Франции «ПСЖ» — очень принципиальный соперник. Думаю, «Сент-Этьен» дома костьми ляжет в попытке отнять очки у лидера чемпионата.

Возможно, отобрать очки не получится, но не сомневаюсь, что хозяева забьют. А Париж забьет уж точно. Мне видится вариант «обе забьют» с коэффициентом 1,8. Поверим в эту ставку».

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