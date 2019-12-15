«Сент-Этьен» — «ПСЖ»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Франции

Известный комментатор Павел Занозин сделал прогноз на матч Лиги 1 «Сент-Этьен» — «ПСЖ».
Ставка: обе забьют за 1.80.
«Удивил Париж в Лиге чемпионов, разгромив в последнем туре группового этапа турецкий «Галатасарай» со счетом 5:0. Не ждал от «ПСЖ» такой прыти.
В чемпионате у «парижан» всё в порядке. Команда на первом месте с большим отрывом. «Сент-Этьен» бьётся в середине турнирной таблицы и хочет подняться повыше. Для любой команды во Франции «ПСЖ» — очень принципиальный соперник. Думаю, «Сент-Этьен» дома костьми ляжет в попытке отнять очки у лидера чемпионата.
Возможно, отобрать очки не получится, но не сомневаюсь, что хозяева забьют. А Париж забьет уж точно. Мне видится вариант «обе забьют» с коэффициентом 1,8. Поверим в эту ставку».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 15 декабря 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:31
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:10
-
11:50
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 14 декабря 2019
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:14
-
17:00
-
16:45