«Сент-Этьен» — «ПСЖ»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Франции

Известный комментатор Павел Занозин сделал прогноз на матч Лиги 1 «Сент-Этьен» — «ПСЖ».



Ставка: обе забьют за 1.80.



«Удивил Париж в Лиге чемпионов, разгромив в последнем туре группового этапа турецкий «Галатасарай» со счетом 5:0. Не ждал от «ПСЖ» такой прыти.



В чемпионате у «парижан» всё в порядке. Команда на первом месте с большим отрывом. «Сент-Этьен» бьётся в середине турнирной таблицы и хочет подняться повыше. Для любой команды во Франции «ПСЖ» — очень принципиальный соперник. Думаю, «Сент-Этьен» дома костьми ляжет в попытке отнять очки у лидера чемпионата.



Возможно, отобрать очки не получится, но не сомневаюсь, что хозяева забьют. А Париж забьет уж точно. Мне видится вариант «обе забьют» с коэффициентом 1,8. Поверим в эту ставку».



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