«Валенсия» — «Реал»: прогноз Егора Титова на матч испанской Примеры 15 декабря

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Егор Титов дал прогноз на матч 17-го тура Примеры сезона-2019/20 «Валенсия» — «Реал».
Ставка: гол Карима Бензема за 1.93.
«Реал» и «Валенсия» в последнее время играют ярко, результативно. «Валенсия» сумела добыть себе место в плей-офф Лиги чемпионов, выиграв в прямом стыке у «Аякса». Команды подходят к очной встрече в хорошем настроении.
Надо сказать, что всегда игры между этими соперниками вызывают интерес. На «Бернабеу» «Реал» всё-таки обычно побеждает, а вот на «Месталье» — равные матчи. По-разному они складываются.
«Валенсия» выиграла в дерби у «Леванте», уступая — 0:2. Это говорит о желании команды играть, добиваться результата. Это здорово. Но всё-таки проблемы в обороне есть. В Амстердаме очень повезло, что не пропустили. У «Реала» же есть Бензема, который в каждом матче имеет огромное количество моментов и что-то, да реализует. Почти в каждом матче он и забивает. Так что здесь уйду от результата и попробую взять гол Карима Бензема».
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