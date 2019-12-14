Аманда Нуньес – Жэрмейн де Рандами: прогноз Романа Мазурова на бой UFC 245

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой MMA UFC 245 Аманда Нуньес (Бразилия) – Жэрмейн де Рандами (Нидерланды), который состоится 15 декабря.



Ставка: победа Нуньес досрочно за 2.10.



«Аманда Нуньес сейчас самая опасная женщина в мире. Причем опасна она не только для женщин, но и для многих мужчин. Аманда Нуньес избила абсолютно всех и сделала это настолько безальтернативно, что за всех ее соперниц просто берет страх. Когда объявили о поединке Аманды Нуньес и Крис Сайборг многие, в том числе и я, ставили на Крис Сайборг. Все думали, что она выйдет и Львицу в порошок сотрет. Как получилось в итоге? С точностью до наоборот. И поэтому когда Нуньес должна была драться с Холли Холм, то реально были серьезные опасения за американку. В итоге они подтвердились. Это был нокаут, но по счастью обошлось без жертв.



Как мы знаем поединок с Амандой Нуньес – это бой-реванш. В 2013-м году состоялась первая встреча и тогда бразильянка вполне ожидаемо соперницу отправила в технический нокаут уже в первом раунде. С той поры уже очень много воды утекло. И Аманда Нуньес, на мой взгляд, очень сильно прибавила в отличие от Жэрмейн де Рандами.



У Аманды Нуньес великолепная борьба и просто чудовищная мужская ударка, с которой она роняет кикбоксеров, боксеров на тренировках и в боях. Она заламывает борцух. То есть слабых мест у нее практически нет. Жэрмейн де Рандами базовый тайский боец, которая очень хорошо использует работу в клинче. Которая хорошо использует работу локтями, руками, ногами. В общем работает в стойке и относительно неплохо защищается от борьбы. Но если сопоставить текущую форму девчонок и уровень их мастерства и станет понятно, что вариантов в этом бою у Жэрмейн де Рандами в общем-то не так уж и много.

Да, она будет стараться, потому что она явно не из трусих. Она будет рубиться и сражаться до конца. Будет ли этого достаточно? Я считаю, что нет, потому что на текущий момент Аманда Нуньес это абсолютный топ. Считаю, что она явный фаворит в бою с де Рандами и я ставлю на досрочную победу Львицы".