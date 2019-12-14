Петр Ян – Юрайя Фейбер: прогноз Романа Мазурова на бой UFC 245 15 декабря

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой MMA UFC 245 Петр Ян (Россия) – Юрайя Фейбер (США), который состоится 15 декабря.
Ставка: победа Яна досрочно за 1.90.
«Петр Ян наконец-то возвращается в дело. И вот казалось бы, Петр Ян, занимающий четвертое место в рейтинге UFC, долгое время вызывает на бой человека, который занимает 14-е место. Вам не кажется это немного странным? Конечно Ян говорил о том, что он бросал вызов всем остальным, которые находятся выше, но все либо резко испугались, либо были заняты другими боями, поэтому Петр, чтобы не простаивать, решил набить лицо 40-летнему ветерану Юрайе Фейберу.
Петр Ян в последнее время известен не только своими искрометными и очень зрелищными боями, но еще и активной интернет деятельностью. Он часто пишет какие-то посты, где кого-то вызывает, кого-то наряжает в женские платья или обещает нокаутировать. В том числе вызывал несколько раз на бой Алджамейна Стерлинга. И тот отвечал ему взаимностью, но пока они друг до друга не дошли.
Юрайе Фейберу уже 40 лет. В 2016-м он взял перерыв почти на три года. Позанимался тренерской деятельностью, вел Инстаграм. И в общем-то не было никаких предпосылок для того, чтобы он вернется. Но нет, взыграла все-таки стариковская кровь. И он решил вернуться и показать всем. Рикки Саймон был им повержен, проспект, кстати, в брутальном, жестком и бескомпромиссном стиле. Ну и давайте вспомним оппозицию Юрайи Фейбера. Это Крус, Боулз, Эдгар, то есть бывшие чемпионы организации. Да, не у всех Фейбер выигрывал, но закатывал очень солидные бои.
Давайте говорить прямо и открыто, что на текущий момент Петр Ян находится на пути восхождения на вершину. Он в топе и в прекрасной форме. А Юрайе Фейберу все-таки 40 лет. Для этой категории многовато. Он может быть в хорошей форме, но на мой взгляд именно Петр Ян является фаворитом данного противостояния. Петр Ян – базовый боксер, которого научили хорошо бить ногами и защищаться от борьбы. У Фейбера неплохая борьба, но, опять же, по словам самого Яна, недостаточная для того, чтобы протестить его собственные навыки. Поэтому Петр Ян фаворит и одержит победу".
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