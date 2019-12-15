Россия — Финляндия: прогноз Владимира Дехтярёва на матч Кубка Первого канала

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Владимир Дехтярев дал прогноз на матч Кубка Первого канала 2019 года Россия — Финляндия.



Ставка: индивидуальный тотал России больше 2,5 шайб за 1.64.



«Матч пройдет на футбольной арене и привлечёт большое число зрителей. Думаю, сборная России захочет показать себя во всей красе. К этому есть все предпосылки. Берём ставку, что команда России забросит не менее трёх шайб в ворота Финляндии. Думаю, такое вполне возможно.



Во-первых, атакующий потенциал сборной России достаточно хорош. Во-вторых, происходят изменения в звеньях, поэтому Россия будет бежать вперёд, стараться как можно больше забросить шайб, порадовать огромное количество болельщиков. Плюс у сборной Финляндии проблемы в обороне. Если сложить все факторы, они пойдут на пользу сборной России. Берём индивидуальный тотал России больше 2,5 шайбы».



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