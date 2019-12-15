«Арсенал» — «Ман Сити»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку

Сегодня, 15 декабря, на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в центральном матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» примет «Манчестер Сити». Встреча начнётся в 19:30 мск.



Букмекеры считают «Манчестер Сити» явным фаворитом. Интересно, что более удивительно: 1.41 на победу «горожан» в гостях против «канониров» или гигантские 6.10 на «Арсенал» в домашнем матче. Специалисты не верят в команду Фредрика Юнгберга. На наш взгляд, расклад сил в данной паре очевиден.



Из интересных вариантов с высокой прибылью выделяется победа «Манчестер Сити» при тотале больше 3,5 с коэффициентом 2.43. Оборона «Арсенала» настолько ужасна, что Бернд Лено лидирует во всей лиге по количеству сейвов. Если «канониры» не разберутся со своими защитными построениями, то «горожане» накидают полную авоську.



Что способен изменить в короткие сроки Фредрик Юнгберг? Швед тасует защитников словно карты, но результата нет. В обороне у «Арсенала» отсутствуют уверенность, сыгранность и взаимопонимание. «Манчестер Сити» постарается реабилитироваться за поражение в дерби, поэтому соперник с высокой вероятностью попадёт под горячую руку чемпиона.



«Горожане» заберут инициативу, чем попробует воспользоваться Фредрик Юнгберг. В распоряжении тренера «Арсенала» есть скоростные Обамеянг и Пепе, идеально подходящие для контратак. Свои моменты хозяева обязательно получат, вот только у «Манчестер Сити» куда более мощный и талантливый состав. Возможный счёт 1:4 или 2:5 не станет сенсацией в предстоящем поединке. Поставьте и получите бонус до 10 000 рублей!

«Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз: «канониры» получат по полной программе «Арсенал» попадёт под горячую руку действующего чемпиона. Хозяев не спасёт даже Бернд Лено.