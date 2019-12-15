Россия — Финляндия: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Первого канала 2019

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч Кубка Первого канала-2019 Россия — Финляндия.



Ставка: победа России с форой (-1,5) за 2.40, ИТБ 2,5 шайбы России за 1.65.



«Финны – команда, которая совершила уникальное турне в рамках этого маленького этапа Евротура. Первый матч они играли в Чехии, где проиграли 3:4, второй матч играли в Москве и обыграли шведов 5:1, а третий матч команда должна играть в Питере. Это не турнир, а одни поездки.



Конечно, победа финнов над шведами в Москве впечатляет. Что там было? Финны уступили шведам по броскам, шведы забили первыми, потом два раз пропустили в меньшинстве, т.е. их подвела дисциплина. В третьем периоде финны шведов уже размотали – у финнов даже вратарь забивал от ворот до ворот.



Россия очень нестабильна на этом этапе Евротура. В матче со шведами мы перебросали их 48-17, но уступили 3:4, провалив старт. Во втором матче победили чехов по буллитам, но уже провалили второй период, уступив его 0:2. Вроде бы что-то получается, но провалы случаются. Почему? На первом этапе Евротура сборная России имела всего одну ледовую тренировку, здесь были только две тренировки, т.е. команды играют с листа, причём постоянно меняется состав. В первом матче не играл Сошников, не играл питерский Ткачёв, а во втором они появились. Команда не тренируется, постоянно меняет состав, что накладывает свой отпечаток.



Но самое главное, что матч пройдёт в Питере на футбольной «Газпром-Арене», где будет 70 тысяч зрителей. Это будет большое давление на финнов. Я помню, как прошёл матч год назад – Россия обыграла финнов 5:0, хотя тоже не особо впечатляла по ходу дела.



Я жду, что сбудутся два прогноза. Первый – Россия пробьёт тотал 2,5 за 1,65, второй – победа России с форой (-1,5) за 2,40. Год назад было 5;0, сейчас я тоже думаю, что будет что-то впечатляющее со стороны нашей команды. Финнам особо ничего не нужно, а наши игроки будут под большой накачкой – очень важный матч, смотрит вся страна. Думаю, что в этой игре из них всё выжмут по максимуму. Это тот случай, когда надо показать товар лицом», — сказал Лысенков.



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